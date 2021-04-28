“TSO herhangi bir izin belgesi düzenlemiyor”

27 Nisan 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinin yayınlandığını kaydeden Başaranhıncal, “Muaf yerler ve kişiler 43 madde olarak yayınlanmış, bu işyerleri ve çalışanları sokağa çıkma yasağı dönemimde istisna tutulmuştur. İlgili genelgeye ve muaf tutulan işyerleri listesine Odamızın www.ctso.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir” dedi.

Muaf tutulan işyerleri ile çalışanlarının, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni ile güzergâh arasında sınırlı olmak koşuluyla izinli sayılacaklarını dile getiren Başaranhıncal, şunları söyledi:

“Bu amaçla, muafiyet kapsamında olan işyerleri, izinli olabilmelerini, kendi düzenleyecekleri belgeler ile muafiyetlerini ispat edebileceklerdir. Muafiyet kapsamında olan işletme sahiplerimiz vergi levhası, imza sirküsü, her hangi bir tarihte düzenlenmiş Oda faaliyet belgelerini, çalışan personelleri için ise genelge kapsamında muaf oldukları iş kollarından olduğunu içeren görevlendirme yazısı ve yazının ekinde çalışanlarının bordro örneği veya SGK bildirgesini eklemeleri yeterli olacaktır.

Tam kapanma kararının alınması ile birlikte, bazı meslek örgütleri ve STK’lar tarafından faaliyet belgesi veya üye olduğuna dair üye kayıt belgesi adı altında çeşitli muafiyet yazıları verildiği görülmektedir. Genelgeye aykırı bir şekilde veya ilgili makamlar tarafından yetkilendirilmeden düzenlenen bu belgeler izin belgeleri yerine geçmemektedir. Bu nedenle Odamız tarafından herhangi bir izin belgesi düzenlenmemekte olup, muaf tutulan işletmelerimizin yukarıda açıklaması yapılan belgeleri yanında bulundurmaları önem arz etmektedir” dedi. (Haber Merkezi)

