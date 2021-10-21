TSO, Gazeteciler Bayramı’nı kutladı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 21 Ekim Gazeteciler Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladılar.

Karadaş ve Başaranhıncal, mesajlarında şunları söylediler: “Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız ve objektif değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar.

Toplumu aydınlatmak ve bilgilendirmek için toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, fedakârca çalışan gazetecilerimizin 21 Ekim Gazeteciler Bayramı’nı kutlarız.” (Haber Merkezi)

