TSO eski Başkanı Uzel’i sonsuzluğa uğurluyoruz

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorumspor’un önceki başkanlarından, eğitimci-iş insanı Ümit Uzel (82), Ankara’da, yürüyemediği için özel bakım gördüğü sağlık kuruluşunda, sabah saat 08.00’de hayatını kaybetti.

Çorum sanayiinin ünlü ustalarından, merhum Tevfik Uzel’in oğlu, Ümran Yurdemi, Niyazi Ünal Uzel ve Ayşe Kümbüloğlu’nun ağabeyleri, emekli öğretmen Özden Uzel’in eşi, Yasemin Sabuncu ve Elif Sezer’in babaları, merhum Hilmi Sabuncu ile Erol Sezer’in kayınpederleri, Sedef Sabuncu, Seden Sabuncu, İrem Sude Sezer ve Yusuf Arda Sezer’in dedeleri olan Ümit Uzel’in cenazesi, yarın (17 Aralık 2021 Cuma) Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Çorum TSO camiasına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

