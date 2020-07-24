TSO basını kutladı

Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yıldönümü nedeniyle kutlanan 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ortak bir mesaj yayınladı.

Karadaş ve Başaranhıncal mesajlarında şu görüşlere yer verdi: “Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, kamuoyunu aydınlatma, bilgilendirme ve her koşulda sorumluluk duygusu ile hareket ederek toplumun haber alma ihtiyacını karşılama görevinin yanı sıra; farklı görüşlerin seslendirilmesine imkân sağlama, sorunlar hakkında özgür tartışma ortamı oluşturma, yanlışlıkları dile getirme, toplumsal bilinci güçlendirme, kamu yararını gözetme gibi toplumsal açıdan da çok önemli işlevleri bulunmaktadır. Mesleklerinin zor şartlarına rağmen, büyük fedakârlıklar göstererek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan basınımızın, sansürün kaldırılışının yıldönümü olan 24 Temmuz Basın Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız”

(Haber Merkezi)