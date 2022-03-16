TSM Konseri bu akşam
Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu bu akşam Çorumlu müzikseverlerin karşısına çıkıyor.
Güncel 16.03.2022, 00:52 15.03.2022, 23:48
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Şef Atakan Tetik yönetiminde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren TSM Korosu bugün saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.
Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada tüm Çorumlular TSM Korosu’nun Bahar Konseri’ne davet edildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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