TSM Konseri bu akşam

Şef Atakan Tetik yönetiminde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren TSM Korosu bugün saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada tüm Çorumlular TSM Korosu’nun Bahar Konseri’ne davet edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

