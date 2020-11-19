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TSK'dan FETÖ ile mücadele kapsamında 5 bin 587 personel ihraç edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ ile yoğun mücadele kapsamında OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla 5 bin 587 personel ihraç edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, son iki sene içinde 196 FETÖ mensubunu yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında yakaladı.
Güncel 19.11.2020, 13:41
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