Son Dakika

TSE, belgelendirme kapsamını genişletti

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği “CE” işareti taşıması zorunlu olan ürünlerde belgelendirme faaliyetlerinin kapsamını genişletti. TSE, ulusal akreditasyonunu tamamladığı parçacık filtreli maskeler, vücut koruyucu tulumlar, göz ve yüz koruyucu siperliklerde Avrupa Birliği’nden “CE” belgelendirme yetkisi aldı.

Güncel 26.01.2021, 19:55
17
TSE, belgelendirme kapsamını genişletti

Covid-19 salgını nedeniyle solunum koruyucusu olarak bilinen N95 maskeleri, bazı tulumlar ile göz ve yüz koruyan siperliklerin belgelendirme talepleri artış gösterdi. Talepler üzerine TSE, parçacık filtreli maskeler, bazı tulumlar ve siperliklerde “CE” belgelendirmesi için Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) ulusal akreditasyonunu tamamladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yetkilendirmesi, Avrupa Birliği’nin Resmi Gazetesinde yayımlanmasıyla TSE bu alanlarda uygunluk değerlendirme faaliyetlerine başladı.

AB’nin yetkisiyle TSE, parçacık filtreli maskeler, sıvı kimyasallar, patojen organizmalara karşı koruyucular, sıvı kimyasal maddelere karşı sınırlı koruyucular ve katı parçacıklara karşı koruyucu giyecekler ile göz ve yüz koruyuculuğu sağlayan ürünlerde CE işareti belgelendirmesi yapacak. Türkiye’de ve yurt dışında faaliyet gösteren üreticilerin belgelendirme talepleri TSE tarafından karşılanacak.

TSE, Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde malların serbest dolaşımı mevzuatı gereği CE işareti taşıması zorunlu olan ürünlerle ilgili olarak yürürlüğe giren Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği konusunda 2011 yılından itibaren belge vermeye “onaylanmış kuruluş” olarak yetkilendirilmişti. Yönetmelik kapsamında halen ayak, bacak, el, kol ve vücut koruyucu giysiler ile bazı baş koruması sağlayan ürünlerde CE işareti ile ilgili belgelendirme faaliyeti yürütüyor.

(İHA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner443
banner255
banner133
10°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 26 Ocak 2021
İmsak 06:21
Güneş 07:48
Öğle 12:58
İkindi 15:33
Akşam 17:57
Yatsı 19:19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@