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Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı

ABD Başkanı Trump, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı.

01 Mayıs 2020 Cuma 02:33
Trump, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıkladı. 

Trump, Beyaz Saray'da "yaşlıların korunması" konusunda düzenlenen panelde gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olduğu iddialarına ilişkin Trump, "Vuhan Viroloji Enstitüsünün virüsün kaynağı olduğuna dair size yüksek derecede güven veren bir kanıt gördünüz mü?" şeklindeki soruya, "Evet gördüm." diye yanıt verdi. 

Gazetecilerin bu konudaki sorularında ısrar etmesi üzerine Trump, "Çin bunu kasıtlı olarak ya da yanlışlıkla yapmış olursa olsun araştırmacılarımız bu konuda çalışıyor. Size şu anda daha fazlasını söyleyemem." diye konuştu.

"DSÖ kendinden utanmalı"

Trump, Kovid-19 salgını konusunda Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) yüklenerek, "DSÖ kendinden utanmalı çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi çalışıyor. Biz her yıl bu kuruluşa neredeyse 500 milyon dolar verirken, Çin sadece 38 milyon dolar ödüyor. Az ya da çok fark etmez. İnsanlar korkunç hatalar özellikle de dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne yol açacak hatalar yaparken, DSÖ'nün bir bahanesi olamaz." görüşünü paylaştı. 

ABD'nin Çin'e milyarlarca dolar yatırım yaparken, Çin'in ABD'ye hiçbir şey vermediğini savunan Trump, "Çin bize 10 cent bile vermedi." değerlendirmesinde bulundu. 

"Çin benim tekrar seçilmemi istemiyor"

Öte yandan Trump, kasım ayındaki seçimlerde Çin'in kendisi yerine Demokrat Başkan aday adayı Joe Biden'ın seçilmesini istediğini kaydederek, "Çin, benim tekrar başkan seçilmemi istemiyor." dedi. 

Trump, Çin ile bir ticari anlaşma imzaladıktan kısa süre sonra Kovid-19 salgının ortaya çıktığını vurgulayarak, "Bu virüs Çin'de durdurulabilirdi. Şimdi tüm dünyada. Biz bu olanlardan mutlu değiliz." diye konuştu. 

Amerikan istihbaratı Kovid-19'un insan yapımı olmadığı sonucuna ulaştı

Kovid-19'a ilişkin "insan yapımı olduğu" ve "genetiğiyle oynandığına" dair birçok iddia gündeme gelmiş ve Amerikan istihbaratının bu iddiaları araştırdığı belirtilmişti. 

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), dün yaptığı açıklamada, "İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir." ifadesine yer vermişti. .

Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtilmişti.

AA

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