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TRT’den canlı yayın

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” kampanyası uyarınca Endonezya'ya ait dünya rekorunun 1 saatte kırılması için düzenlenen ve Guinnes Türkiye Temsilcisi ve hakemi Şeyda Subaşı Gemici gözetiminde yapılan program TRT Haber kanalında da canlı yayınla tüm dünyaya duyuruldu.

TRT’den canlı yayın

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” kampanyası uyarınca Endonezya'ya ait dünya rekorunun 1 saatte kırılması için düzenlenen ve Guinnes Türkiye Temsilcisi ve hakemi Şeyda Subaşı Gemici gözetiminde yapılan program TRT Haber kanalında da canlı yayınla tüm dünyaya duyuruldu.

13 Kasım 2019 Çarşamba 00:19
TRT’den canlı yayın

TRT Haber ekibi dünya rekoru denemesinin başladığı anlardan itibaren canlı yayında Çorum’a bağlanarak vatandaşların yaptığı dikimleri görüntüledi. TRT Haber’de ayrıca etkinlikle ilgili bazı röportajlar yayınlandı.

(Volkan SINAYUÇ)

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