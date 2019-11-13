TRT’den canlı yayın

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Geleceğe Nefes” kampanyası uyarınca Endonezya'ya ait dünya rekorunun 1 saatte kırılması için düzenlenen ve Guinnes Türkiye Temsilcisi ve hakemi Şeyda Subaşı Gemici gözetiminde yapılan program TRT Haber kanalında da canlı yayınla tüm dünyaya duyuruldu.