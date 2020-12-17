TRT’den belgesel

Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın sunuculuğunu yaptığı “Şehirden Uzakta” isimli belgesel dizisi Çorum’u görüntüledi.

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü Nevşehir’deki ziyaretleri ile yayınlanan programın önümüzdeki günlerdeki bölümlerinde Çorum’a da yer verileceği belirtildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre “Şehirden Uzakta” isimli belgesel dizisinde, trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler ve tatsız yiyeceklerden sıkılarak şehirden kaçıp köye yerleşmeye karar veren Kıvanç Kasabalı, her bölümde Anadolu'nun bir köşesindeki köy hayatını tecrübe edecek.

Kasabalı Nevşehir’den başladığı programında Rize Hemşin'in Ortayol ve Avdere köylerinde tulum çalacak. Kars'ın Akçakale, Antalya Akseki'nin Ürünlü ve Ormana, Çorum'un Boğazkale, Sinop Erfelek’in Karacaköy ve Şerefiye köylerindeki deneyimleriyle de programını sürdürecek.

"Şehirden Uzakta" her hafta Cumartesi günleri 21.30'da TRT Belgesel kanalında izleyiciyle buluşacak.

(AA)