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TRT stüdyolarını gezdiler

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı öğrencileri, TRT Genel Müdürlüğü, TRT Devamlılık Stüdyoları, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi ve TRT Sevgi Stüdyoları’nı gezdi.

TRT stüdyolarını gezdiler

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı öğrencileri, TRT Genel Müdürlüğü, TRT Devamlılık Stüdyoları, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi ve TRT Sevgi Stüdyoları’nı gezdi.

09 Haziran 2019 Pazar 21:30
TRT stüdyolarını gezdiler

Geçtiğimiz hafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen geziye Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Programı Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Ali Aşır, Öğr. Gör. Gökhan Şenyurt, Öğr. Gör. Şule Eren, Öğr. Gör. Mustafa Çetinkaya ve Medya ve İletişim Programı öğrencileri katıldı.

TRT Genel Müdürlüğü Yerleşkesi’ne gerçekleştirilen gezide Medya ve İletişim Programı ekibini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı Planlama ve Kaynak Yönetim Müdürü Mesut Eker karşıladı. Öğrenciler ilk olarak TRT Canlı yayın Stüdyolarını gezerek, Sevgi Stüdyoları’nda kullanılan cihazlar hakkında Fatih Arslan’dan bilgi aldı, hemen ardından stüdyo ışıklandırması ve ışık masası konusunda Tarık Sami Demirci’den kısa bir eğitim alan öğrenciler, TRT Sevgi Stüdyolarına gerçekleştirilen teknik gezinin ardından, TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi Rehberi Suat Yüksel eşliğinde TRT Yayıncılık Müzesini gezdi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 09.06.2019 18:12
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