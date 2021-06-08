TRT ile Diyanet, çocuk kanalı için protokol yaptı

“TRT Diyanet Çocuk Kanalı” protokol imza töreni Diyanet İşleri Başkanlığı’nda düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda imza töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bugün TRT Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle çok hayırlı güzel bir faaliyetin temelini birlikte atacağız inşallah. TRT Diyanet Çocuk televizyonumuzu kuruyoruz, hayırlara vesile olur inşallah.” dedi.

TRT ile Diyanet'in iş birliğinin çok eskiye dayandığını, 1980'lerde "Diyanet Saati"ni TRT'de yaptıklarını ve o yıllarda bu iş birliğinin başladığını belirten Ali Erbaş, 2012'de TRT Diyanet Televizyonun kuruluşunda bu iş birliğinin en üst seviyelere çıktığını söyledi.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Diyanet İşleri Başkanlığının çocukların eğitimi için böyle bir projeye ihtiyaç duyarak TRT'den TRT Diyanet Çocuk Kanalı kurulması için talepte bulunduğunu söyledi.

(AA)

