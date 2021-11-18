TRT Çocuk’un çizgi karakterlerinden İbi haftasonu AHL Park’ta 

TRT Çocuk’un en sevilen çizgi karakterlerinden İbi, cumartesi AHL Park’ta çocuklarla buluşacak. Pazar günü de devam edecek ücretsiz etkinlikte, İbi’nin eğlenceli maceralarına çocuklar da eşlik edecek.

En yakın dostu Tosi ve arkadaşları Hoppa ve Pumba ile birlikte Baldiyar topraklarını keşfetmek için maceradan maceraya koşan İbi, bu seferki yolcuğuna AHL Park AVM ziyaretçilerini de katacak.

20-21 Kasım tarihlerinde üçer seans gösterimde olacak İbi etkinliği, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Üçer seanslık gösterilerde İbi ve arkadaşları, matematiğin ve bilimin günlük yaşantının her yerinde olduğunu hissettirecekler. (Haber Merkezi)

