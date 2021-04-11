Trio Müzik Organizasyon hizmete girdi

Ulukavak Mahallesi Tarakçı 8.Sokak 10/F (Pazartesi pazarı içi) adresinde hizmet verecek olan Trio Müzik Organizasyon’un önceki gün açılışı gerçekleşti.

Açılışa, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Müz-San Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Kapar ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletme Sahibi Alican Yağlı, açılışa katılan davetlilere hoş geldin derken, yeni işyerlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Çorum’a müzik organizasyonu bakımından renk katacaklarına inandıklarını da ifade eden Yağlı, “Düğün, nişan, kına, evlilik teklifi, doğum günü ve özel günlerde farklı içerikler oluşturduk. Bu oluşum ile Çorum’a renk katacağımıza inanıyorum. Bu tür organizasyonlarımızın yanı sıra enstrüman satışlarında fiyatlarımız herkesin bütçesine uygun bir şekilde olacaktır. Bununla birlikte iş yerimizde enstrüman kursları, hazırlık kursları ve şan dersi gibi eğitimler de verilecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından dualar eşliğinde MHP İl Başkanı Agah Karapıçak açılış kurdelesini keserken, davetlilere yapılan ikramın ardından açılış sona erdi.



(Rıfat KARA)

