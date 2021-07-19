TransAnatolia’da yarışcılar 14 ilden geçerek 2 bin 300 km yol yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid’de yarış severleri Anadolu uygarlıklarının gözbebeği Eskişehir’den, Türkiye’nin zümrüt tacı Kars’a macera dolu bir yarış bekliyor. TransAnatolia’nın 11.yılında Anadolu’nun kadim topraklarında yarışacak sporcular sırasıyla Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Kars ve Ardahan olmak üzere toplam 14 il sınırından geçerek 2 bin 300 km yol yapacak. Özel etap oranının %67 ile en yüksek olduğu TransAnatolia’da bu yıl yarışçıları oldukça zorlu etaplar bekliyor.