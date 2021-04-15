Traktörün altında kalarak can verdi

Çorum'da traktör altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Olay önceki akşam saatlerinde Çorum merkeze bağlı Ferhatli köyünde yaşandı. Bir yakınına ait park halindeki traktörün hareket ettiğini gören 2 çocuk babası Kamber Obuz, isimli vatandaş kaçan traktörü durdurmak isterken dengesini kaybederek traktör altında kaldı. Olayda ağır yaralanan Obuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süre önce çalıştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan Kamber Obuz, İskilip ilçesine bağlı Çıngılioglu köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

