Traktörün altında kalan sürücü can verdi

Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Kuşçalı Köyü'nde meydana geldi. Köyden araziye giden Celal Şeneroğlu (66) yönetimindeki 19 ED 784 plakalı otomobil, virajı alamayınca araziye girdi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
21 Temmuz 2019 Pazar 17:29
Edinilen bilgilere göre kaza ilçeye bağlı Kuşçalı Köyü'nde meydana geldi. Köyden araziye giden Celal Şeneroğlu (66) yönetimindeki 19 ED 784 plakalı otomobil, virajı alamayınca araziye girdi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.