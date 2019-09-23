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“Traktörcüler Sitesi’nin eksikliklerini gidereceğiz”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Traktörcüler Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

“Traktörcüler Sitesi’nin eksikliklerini gidereceğiz”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Traktörcüler Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 22:30
“Traktörcüler Sitesi’nin eksikliklerini gidereceğiz”

Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Traktörcüler Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya gelen Aşgın esnafın istek ve taleplerini dinledi.

Kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, esnafa her zaman önem verdiklerini belirtti. Esnafın daveti üzerine Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve bazı birim müdürleri ile birlikte istek ve talepleri dinlemeye geldiklerini belirten Aşgın, “Geçtiğimiz hafta Ahilik Haftasını kutladık. Sizlerde bizler için ahilersiniz. Bizim medeniyetimizin önemli mihenklerisiniz. Esnaf bizim bel kemiğimizdir. Şehrimiz ekonomik, sosyal ve kültür olarak bir adım öne gidecekse bu esnaflarımızın sayesinde olacak. Sizlerin kendinize ‘Biz varsak Çorum var, biz yoksak Çorum yok o yüzden çok çalışmamız lazım, çok gayret göstermemiz gerekiyor’ demeniz lazım” dedi.

Kendisinin de galerici esnafı içerisinde yetiştiğini belirten Aşgın, “Uzun yılar galerici esnafınızın içerisinde yer aldım. Okul eğitimimizi aldık ama en güzel eğitimi biz esnaf içerisinde aldık. Bugün az kazanabiliriz, yarın ise çok kazanabiliriz. Heyecanla, aşkla, şevkle çalışmaya devam etmeliyiz. Biz Çorum halkının da sizlerin de emrindeyiz. Çok güzel bir sitemiz var. Eksikliklerle ilgili belediye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Şehrin güzelleşmesi topyekun olur. Sadece caddelerin, mahallelerin güzelleşmesiyle olmaz. Esnafın, sanayinin, sitelerin güzelleşmesi gerekir. Ahilik haftanızı tebrik ediyorum. Davetiniz için de teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmasının ardından konuşma yapan Traktörcüler Sitesi Kooperatifi Başkanı Bekir Korkmaz, kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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