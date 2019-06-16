Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 23°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4010
EURO
6.5887

Traktörcüler Sitesi’nde yeni yönetim belirlendi

Traktörcüler Sitesi’nde yeniden Bekir Korkmaz başkanlığa seçildi.

Traktörcüler Sitesi’nde yeni yönetim belirlendi

Traktörcüler Sitesi’nde yeniden Bekir Korkmaz başkanlığa seçildi.

16 Haziran 2019 Pazar 20:07
Traktörcüler Sitesi’nde yeni yönetim belirlendi

Bilindiği gibi Tasfiye halinde olan S.S Çorum Traktörcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin genel kurulu geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Traktörcüler Sitesi yönetimi de önceki gün düzenlenen genel kurul ile belirlendi.

Site Toplantı Salonu’ndaki genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını Selahattin Karakaş’ın yaptığı genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Eski yönetimden Yener Topaktaş ve Halil İbrahim Yalçın’ın aday olmadığı kongrede tek aday olan Bekir Korkmaz yeniden site başkanlığına seçildi. Yardımcılıklarına ise Mehmetali Hoca ile Serdal Yurttaş seçildi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Baro’dan Özdemir’e ziyaret
Baro’dan Özdemir’e ziyaret
“Oylarımızla bu gaspçı cenahı cezalandıracağız”
“Oylarımızla bu gaspçı cenahı cezalandıracağız”
Jandarma’dan şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif
Jandarma’dan şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif
Siyer-i Nebî Yarışması'nda derece alanlar ödüllendirildi
Siyer-i Nebî Yarışması'nda derece alanlar ödüllendirildi
Ebeveynler çocuklarından daha çok internette vakit harcıyor
Ebeveynler çocuklarından daha çok internette vakit harcıyor
“Öğretmenler MEB’i sınıfta bıraktı”
“Öğretmenler MEB’i sınıfta bıraktı”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim