Traktörcüler Sitesi’nde yeni yönetim belirlendi

Bilindiği gibi Tasfiye halinde olan S.S Çorum Traktörcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin genel kurulu geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Traktörcüler Sitesi yönetimi de önceki gün düzenlenen genel kurul ile belirlendi.

Site Toplantı Salonu’ndaki genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını Selahattin Karakaş’ın yaptığı genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Eski yönetimden Yener Topaktaş ve Halil İbrahim Yalçın’ın aday olmadığı kongrede tek aday olan Bekir Korkmaz yeniden site başkanlığına seçildi. Yardımcılıklarına ise Mehmetali Hoca ile Serdal Yurttaş seçildi.

(Volkan SINAYUÇ)