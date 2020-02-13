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Traktör uçuruma yuvarlandı

Kaza, Çorum-Mecitözü yolunda meydana geldi. Selim E.. idaresindeki traktör otomobil ile çarpıştı.

Traktör uçuruma yuvarlandı

Kaza, Çorum-Mecitözü yolunda meydana geldi. Selim E.. idaresindeki traktör otomobil ile çarpıştı.

13 Şubat 2020 Perşembe 12:43
Traktör uçuruma yuvarlandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, 112 acil servis ve Mecitözü Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörde sıkışan sürücü  Selim E., Çorum Belediyesi Kaza Kırım ekibinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazada traktörün römorkunda bulunan kömürler etrafa saçıldı. Uçuruma düşen traktör vinçle kaza yerinden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

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