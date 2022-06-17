Traktör sürücülerine “Kabin ve Robs Demiri” için uyarı

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada kaza esnasında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların traktörlerde “Kabin ve Robs Demiri” takılı olmaması neticesinde oluştuğu belirtildi.

“Kabin ve Robs Demiri” sayesinde kazadan yara almadan kurtulan traktör sürücülerin yer aldığı bir video hazırlayan İl Jandarma Komutanlığı, traktör sürücülerini uyardı.

(Volkan SINAYUÇ)

