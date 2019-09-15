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Traktör şarampole yuvarlandı sürücüsü öldü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi de yaralandı.

Traktör şarampole yuvarlandı sürücüsü öldü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi de yaralandı.

15 Eylül 2019 Pazar 22:14
Traktör şarampole yuvarlandı sürücüsü öldü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağla Tatlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile birlikte kuşburnu toplamaya giden Resul Kelepircioğlu yönetimindeki 19 ER 491 plakalı traktör orman yolunda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Fendiye Kelepircioğlu yaralandı. Yaralı kadın sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)

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