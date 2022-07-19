Traktör şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı

Çorum’da kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı, dede ile torunu yaralandı.

Kaza Mecitözü ilçesi Boyacı Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Servet Ş.’(61) 7 yaşındaki torunu Poyraz A.’yı da yanına alarak 19 ACB 436 plakalı traktörü ile tarlasına gitmek üzere yola çıktı.

Traktör Derekoz mevkiine gelindiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten ormanlık araziye yuvarlanan traktörde bulunan Servet Ş. ve torunu Poyraz A., yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kazayı bildirmeleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Servet Ş., Ankara Güven Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.