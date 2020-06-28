Traktör devrildi, 3 kişi yaralandı
Çorum’da merkeze bağlı Elmalı Köyü mevkiinde seyir halindeki bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Güncel 28.06.2020, 17:22
39
Edinilen bilgilere göre, 19 BD 211 plakalı traktör sürücüsü, merkeze bağlı Elmalı Köyü yolu mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 28 Haziran 2020
|İmsak
|03:07
|Güneş
|05:05
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:47
|Akşam
|20:22
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|28
|59
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|28
|53
|4. Galatasaray
|28
|51
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|28
|36
|10. Gaziantep FK
|28
|34
|11. Kasımpaşa
|28
|32
|12. Gençlerbirliği
|28
|31
|13. Denizlispor
|28
|31
|14. Malatyaspor
|29
|28
|15. Çaykur Rizespor
|28
|28
|16. Konyaspor
|29
|27
|17. Ankaragücü
|29
|25
|18. Kayserispor
|28
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Altay
|30
|47
|6. Akhisar Bld.Spor
|29
|45
|7. Fatih Karagümrük
|29
|44
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|29
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|29
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Sheffield United
|31
|44
|9. Arsenal
|31
|43
|10. Crystal Palace
|31
|42
|11. Burnley
|31
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Newcastle
|31
|39
|14. Southampton
|31
|37
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|31
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|69
|2. Real Madrid
|31
|68
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Getafe
|31
|49
|6. Villarreal
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|31
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|31
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Deportivo Alaves
|32
|35
|16. Celta de Vigo
|32
|34
|17. Eibar
|31
|32
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|31
|24