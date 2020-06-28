Traktör devrildi, 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, 19 BD 211 plakalı traktör sürücüsü, merkeze bağlı Elmalı Köyü yolu mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Haber Merkezi)