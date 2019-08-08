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Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafk kazasında 1 kişi, hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. 

Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafk kazasında 1 kişi, hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. 

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:39
Traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Büyükhırka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.D. yönetimindeki traktör Kayayaprak mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve traktörde bulunan H.H.D. ve D.D. yaralanırken, A.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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