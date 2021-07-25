Trafikte silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Osmancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A.(35) ve İ.E.(32), otomobil ile seyir halindeyken, diğer otomobilde bulunan A.Ç.(34) ve S.Y.(29), ile yol verme yüzünden tartışmaya başladılar.

Tartışma esnasında İ.E'in belinde bulunan tabancayı alan S.A., tartıştığı S.A'yı bacağından vurarak yaraladı.

İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaşan şahıslar, polis ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.