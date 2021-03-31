Flaş HaberÇorum’da vaka sayılarında ürküten artış
“Trafikte öncelik yayanın”
Trafikte yaya önceliğini vurgulamak için “Yayalar Kırmızı Çizgimizdir” uygulaması kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı tüm birimler ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla eş zamanlı olarak Çorum il genelinde yaya ve okul geçitlerinde etkinlikler gerçekleştirildi.
Güncel 31.03.2021, 14:08
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2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla “Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması kapsamında Türkler İlköğretim Okulu önünde Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve ve İl J.K.Yrd. J. Albay Aşkın Şaşmaz tarafından okul geçidine kırmızı çizgi çekildi.
(Haber Merkezi)
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