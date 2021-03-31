“Trafikte öncelik yayanın”

2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla “Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması kapsamında Türkler İlköğretim Okulu önünde Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve ve İl J.K.Yrd. J. Albay Aşkın Şaşmaz tarafından okul geçidine kırmızı çizgi çekildi.

(Haber Merkezi)