Trafik ve sinyalizasyon malzemesi ihalesi yapıldı

Belediye sınırları içindeki sinyalizasyonlu kavşaklarda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü sinyalizasyon ekibi tarafından kullanılmak üzere 24 kalem Trafik ve Sinyalizasyon malzemesi alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi. Yaklaşık maliyeti 844 bin 18 TL olan ihalede Tandem Trafik Sistemleri 593 bin 815 TL teklif verirken, Zirve Trafik İnşaat Sanayi ise 683 bin 450 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

