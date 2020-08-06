Trafik tedbirleri bayramdaki kazaları azalttı

Kurban Bayramı tatili öncesi, tatil sırasında ve sonrasını kapsayan 5 gün süresince, takviye personel ile birlikte Çorum’da, toplamda 38 ekibin 181 personel ile trafik tedbirleri alınarak uygulanmaya başlandığının belirtildiği açıklamada şehirlerarası otobüslerin de il çerçevesinde 6 sivil personel ile denetlendiği kaydedildi.

Kazaların yoğun olduğu bölgelerde 2020 Yılı Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında ekip sayısının (38)’e ve personel sayısının da (181)’e çıkarıldığının belirtildiği açıklamada, yapılan uygulamalarda 245 saat radarla hız kontrolü yapıldığı, 29.07.2020 tarihinden itibaren, toplam 4.449 aracın denetlenerek sürücüler ile yüz yüze iletişim sağlandığı anlatıldı.

Alınan tedbirlerin neticesi önceki beş (5) yıl ile karşılaştırıldığında günlük kaza oranı ve günlük yaralı sayısında önemli ölçüde düşüş yaşandığının görüldüğünün belirtildiği açıklamada, emniyet kemeri denetimi ve kampanyalar neticesinde meydana gelen kazalarda yaralanmaların büyük ölçüde azaldığının tespit edildiği anlatıldı. Yapılan açıklamada bayram süresince 30 kaza meydana geldiği, bunlardan 2 tanesinin ölümle sonuçlandığı, ayrıca 44 kişinin yaralandığı belirtildi. (Haber Merkezi)