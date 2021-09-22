Trafik polislerinden, emniyet kemeri için videolu farkındalık

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için proje başlatıldı. Proje kapsamında Çorum ve ilçelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 500 berber ve kuaförün dükkanında bulunan televizyonlarından, vatandaşlara, emniyet kemeri konulu kısa videolar izletilecek.

‘EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ ANLATACAĞIZ’

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, Türkiye’de ilk defa emniyet kemeri konusunda yeni bir proje çalışması başlattıklarını ve proje ile günde 5 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Çorum ve ilçelerinde toplam 500 berber ve kuaför salonunda tıraş olmak için bekleyen müşterilere emniyet kemeri konusunda farkındalık çalışması başlattıklarını belirten Demir, “Berber ve kuaför esnafımıza günlük 10 müşteri geldiğini düşünürsek, günlük Çorum’da 5 bin sürücü ve yolcuya emniyet kemerinin önemi anlatılmış olacağız. Tıraş olmak için sıra beklerken vatandaşlarımız bizim hazırlamış olduğumuz kısa videoları televizyondan izleyerek, hem sıkılmayacak hem de emniyet kemerinin önemini bir kez daha kavramış olacak. Kısa videolarımızın yanı sıra vatandaşlarımız için ayrıca Türkiye Trafik Dergisi’ni berber ve kuaför esnafımıza dağıttık” dedi.