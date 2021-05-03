Trafik polisleri Aşık Veysel’in “gidiyorum gündüz gece” türküsünü söyleyip klip çekti

Hazırlanan klipte, trafik ekipleri Aşık Veysel’den gidiyorum gündüz gece türküsünü seslendirdi. Drone ile hava çekimlerinin de kullanıldığı klipte, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Hititler'in başkenti Hattuşa ve Alacahöyük antik kentlerinde çekimler yapıldı.

Karayolları Trafik haftası dolayısıyla hazırlanan ve İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir’inde yer aldığı klip’te “ Trafikte Saygı, Sevgi ve Hoşgörü için söyle” adı altında hazırlandığı belirtildi.



