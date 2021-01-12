Trafik Planı iyileştirilecek

Belediye Trafik Dolaşım Planı ve İyileştirme Önerilerinin Hazırlanması Hizmet Alımını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 331 bin TL olan ihale ile ilimiz merkezinde yaşanan ulaşım sorunlarına çözüm getirmek amacıyla trafik dolaşım planı ve iyileştirme önerilerinin hazırlanması amacıyla hizmet alımı gerçekleştirildi.

Buna göre ihalede en düşük teklifi 271 bin TL ile Döndü Dağhan verirken, ihaleye katılan diğer firmalardan ISSD Bilişim Elektronik Eğitim Sanayi 295 bin TL, Tarfikanaliz Merkezi Mühendislik ve Danışmanlık tarafından 386 bin 720 TL, Okan Hamdi Göktuğ firmasınca 468 bin 700 TL, ZTM Mühendislik Müşavirlik firmasınca 596 bin TL ve Orion Müşavirlik firmasınca ise 712 bin 500 TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın, ihalenin sonucunun resmi yazıyla firmaya bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)