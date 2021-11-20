Trafik levhasına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
Çorum'da trafik levhasına çarpan otomobilin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Güncel 20.11.2021, 18:37
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Kaza, Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametine seyir halinde olan Naci A. yönetimindeki 52 AAT 719 yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Naci A. ve Emine A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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