Trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaza, önceki gece saatlerinde Sungurlu-Kırıkkale karayolu Kızılyarma mevkiinde meydana gelmişti. Ankara istikametinde seyir halindeyken alev alan 66 ABP 215 plakalı tırı sürücüsü yol kenarında durdurmak istedi. Bu sırada, aynı istikamette seyir halinde olan Servet Tür yönetimindeki 06 K 9524 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobile ise aynı istikamette seyir halinde olan Şahin D. yönetimindeki 59 UY 117 plakalı otomobil çarptı. Kazada 3 yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet A., hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Servet Tür de bugün tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tür'ün ölümünün ardından kazadaki ölü sayısı ikiye yükseldi.