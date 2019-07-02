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Trafik kazasında 5 kişilik aile ölümden döndü

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin içindeki aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 

Trafik kazasında 5 kişilik aile ölümden döndü

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin içindeki aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 

02 Temmuz 2019 Salı 13:30
Trafik kazasında 5 kişilik aile ölümden döndü

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 Karayolu’nun 54. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HN 9508 plakalı otomobille seyir halinde olan Bekir K., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla atıp tarlaya yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. 
Sürücü ile yolculardan Seyit A. (41), Deste A. (41), Gizem A. (16) ve İrem A. (13) yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(İHA)

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