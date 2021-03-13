Trafik kazası: 3 yaralı
Güncel 13.03.2021, 01:02
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Merzifon-Çorum kara yolunun 2. kilometresinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mustafa Hançer idaresindeki 05 LB 227 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolunun 2. kilometresinde, Ertan Türker yönetimindeki 05 DP 641 plakalı otomobil ile Muhammet Yusuf İpek’in kullandığı 07 MAD 37 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Hançer ve Türker ile araçlardan birinden Ali Akyazı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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