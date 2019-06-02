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Trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

 ÇORUM'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

 ÇORUM'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

02 Haziran 2019 Pazar 17:58
Trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezi İskilip Kavşağında medya geldi. Bektaş Doğan idaresindeki  19 FE 324 plakalı otomobil,  kavşakta Adnan G.'nin kullandığı 35 EY 074 plakalı TIR ile çarpıştı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Azim Doğan (71) ve sürücü Bektaş Doğan (27), yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Tedaviye alınan yaralı 2 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili de TIR sürücüsü Adnan G., gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 02.06.2019 19:55
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