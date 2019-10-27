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Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişinin karı-koca oldukları belirlenirken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. 

Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden iki kişinin karı-koca oldukları belirlenirken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. 

27 Ekim 2019 Pazar 00:42
Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Okur (59) yönetimindeki 19 TV 977 plakalı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 BH 880 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birisi yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından sürücü Muharrem Okur ve araçta yolcu olarak bulunan Şerife Karagöz (59) çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobil içerisinde sıkışan Sadık Karagöz (61) ise Çorum Belediyesi Kaza Kırım ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan Sadık Karagöz ile Şerife Karagöz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Kaza yapan sürücü olay yerinden kaçtı iddiası 
Öte yandan kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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