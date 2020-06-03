Son Dakika

Trafik kazaları KGYS kameralarında

Çorum ve Çankırı'da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Güncel 03.06.2020, 22:41
77
Trafik kazaları KGYS kameralarında

Emniyet Genel Müdürlüğü, KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşımda “Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi” uyarısında bulunuldu.

Çorum'da bir otomobil ile ana cadde üzerinde seyreden motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çankırı'da da cadde üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, ana caddeden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı kameralarca kaydedildi.

Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. (İHA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
13°
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 03 Haziran 2020
İmsak 03:09
Güneş 05:04
Öğle 12:43
İkindi 16:41
Akşam 20:13
Yatsı 21:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@