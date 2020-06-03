Trafik kazaları KGYS kameralarında
Çorum ve Çankırı'da meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Güncel 03.06.2020, 22:41
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Emniyet Genel Müdürlüğü, KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşımda “Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi” uyarısında bulunuldu.
Çorum'da bir otomobil ile ana cadde üzerinde seyreden motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çankırı'da da cadde üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, ana caddeden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı kameralarca kaydedildi.
Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. (İHA)
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