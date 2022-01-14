Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Çorum'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Çorum, Samsun ve diğer bazı şehirlerde meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde eylül ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde yayımladı.

Görüntülerde, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer alıyor.

Trafik Başkanlığı, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notunu da paylaştı.