TRAFİK KAZALARI

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Çorum’da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çankırı-İskilip Karayolu Toyhane Köyü mevkiinde yaşanan kazada U.Y (34) yönetimindeki araç seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.Y. (33) ve N.E. (59) isimli kadınlar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar İskilip Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

KAVŞAKTA KAZA: 6 YARALI

Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bir kavşakta yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan H.D (38) otomobil, Narlık köyü mevkiine geldiği esnada A.Ö (69) isimli şahıs sevk ve idaresinde bulunan otomobilin Alacahöyük Kavşağı’ndan Ankara yoluna kontrolsüz şekilde çıkması sonucu duramayarak çarptı.

Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan S.Ö (74) H.D (38) M.M.D (9), E.Z.D (7) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

VİRAJI DÖNEMEDİ

Çorum’da bir sürücü virajlı yolda direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre A.Ş (31) yönetimindeki otomobil İskilip’ten Tosya istikametine seyir halinde iken İskilip-Tosya Karayolu 28. kilometresinde yolun virajlı olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan şarampole düştü.

Kazada sürücü ve yanındaki eşi S.Ş.(28) ile oğlu M.Ş. (1) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı şahıslar İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

ARACIN FARI GÖZÜNÜ ALINCA KAZA GEÇİRDİ

Çorum’da bir motosiklet sürücüsü karşıdan gelen otomobilin farklarının gözünü kamaştırması sonucu kaza geçirdi.

Alınan bilgiye göre A.T (29) yönetimindeki plakasız motosikletin sürücüsü Osmancık Kargı Karayolu yol ayrımında karşı yönden gelen aracın farklarının gözünü alması neticesinde motosikletin direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazada motosiklet sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.B.T. (14) hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak Osmancık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla motosiklet sürücüsünden alınan alkol raporunda 2.39 promil alkollü olduğu için ayrıca işlem yapılacağı belirtildi.

OTOMOBİL DEVRİLDİ

Çorum’da bir otomobilin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çorum-Alaca Karayolu 29. kilometrede yaşanan kazada H.K (64) yönetimindeki araç seyir halinde iken sürücünün dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan E.K.(17) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanarak olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)