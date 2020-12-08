Trafiği rahatlatacak yıkım başladı

Çorum Belediyesi, şehrin tıkanan damarlarını açmaya devam ediyor. Gazi Caddesi’nin trafik yükünü azaltacak olan bir projeyi daha hayata geçiren Çorum Belediyesi, Kadeş Meydanı arkasından başlayarak Kıbrıs Caddesi’ne 15 metre genişliğe sahip bir yol açmak için kamulaştırdığı eski binaların yıkımına başladı.

Çorum’un çeşitli bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, bu kez Yavruturna Mahallesi’nin çehresini değiştirecek bir çalışmayı hayata geçiriyor. Açılan yeni yollarla ulaşımı kolaylaştıran belediye ekipleri, şehir içi trafik yükünü önemli ölçüde rahatlatacak olan Gazi Caddesi-Kıbrıs Caddesi bağlantısı için 15 metre genişliğinde bir yol açıyor. Kadeş Meydanı arkasından Kıbrıs Caddesi’ne ulaşan yol için Yavruturna Mahallesi’nde istimlak edilen binaların yıkım çalışmaları başladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kaşar ile birlikte yıkım çalışmalarını inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, kent meydanından Kıbrıs Caddesi’ne kadar yol genişletme çalışmaları için 6 binanın istimlâk edildiğini ve yıkım çalışmalarına bugün itibariyle başladıklarını bildirdi. Zahir, yıkımın ardından altyapı işlemlerini tamamlayarak yol genişletme çalışması yapacaklarını açıkladı. Başkan Yardımcısı Zahir, “Yapacağımız yol genişletme çalışması ile Kadeş Meydanı ile Kıbrıs Caddesi arasındaki ulaşım çok daha rahat hale gelecek” dedi.

Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kaşar da çalışmalardan dolayı Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Kaşar, “Belediye Başkanımızın talimatıyla yapılan incelemeler sonucu 15 metrelik yolumuzun açılması için çalışmalar başladı. Başkanımız mahallemizle ilgili her konuda birlikte istişare yaparak tamamlıyoruz. Başkanımız kot yüksekliğini de düşürerek bahar mevsiminde tamamen hizmete açacak yeni caddemizi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“BAŞKANIMIZIN ADI ALTIN HARFLERLE YAZILDI”

Yavruturna Mahalle sakinlerinden Uğur Akbal mahalle olarak daha önce böyle bir çalışma görmediklerini belirterek, “Sayın Başkanımız ve muhtarımıza çok teşekkür ederiz. Bu çalışma Çorum tarihinde Yavruturna Mahallesine bir ilktir. 55 senedir bu mahallede oturuyorum, hiçbir Belediye Başkanı böyle bir çalışma yapmadı. Bunu yapan Belediye Başkanımızın adı altın harflerle mahallemize yazıldı. Kendisine sonsuz teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.