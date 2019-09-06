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Trafiği rahatlatacak çalışma

Çorum Belediyesi, Fevzi Çakmak 3. Cadde’de yol genişletme çalışması başlattı.

Trafiği rahatlatacak çalışma

Çorum Belediyesi, Fevzi Çakmak 3. Cadde’de yol genişletme çalışması başlattı.

06 Eylül 2019 Cuma 22:32
Trafiği rahatlatacak çalışma

Çorum Belediyesi, Fevzi Çakmak 3. Cadde’de yol genişletme çalışması başlattı. Çorum’da trafiğin rahatlaması adına birçok alanda çalışma yapan Çorum Belediyesi trafiğin yoğun kullanıldığı yollarda da çalışmalarını sürdürüyor. Mimar Sinan bölgesinden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, terminal gibi en çok kullanılan yerlere bağlantı yolu olarak kullanılan Fevzi Çakmak 3. Cadde’de yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Çorum’un ihtiyaçlarını karşılamak adına her alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Özel İdare arkasında kalan ve trafiğin yoğun olarak kullanıldığı yolda da genişletme çalışmalarının başladığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Hemşehrilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Uzun yıllardır kullanılan ve trafiğin her geçen gün arttığı Fevzi Çakmak 3. Cadde’de yol genişletme çalışması başlattık. Bilindiği gibi bu yol hem bizim için maneviyatı büyük olan Erzurum Dede’ye gidiyor hem de hastane, terminal, yurt gibi yoğun olarak kullanılan yerlere bağlantı yolu olarak kullanılıyor. Yaptığımız çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yolun genişliği 35 metreye ulaşacak ve çift yönlü olarak trafiğin akışı sağlanacak. Yol genişletme çalışmalarımızda önce kazı ve dolgu çalışması yaparak yolun zeminini sağlamlaştırıyoruz. Ardından ise asfalt serimi yaparak yolu hemşehrilerimizin hizmetine açacağız” dedi. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 06.09.2019 22:57
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