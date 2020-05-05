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TR83’te yatırımcının kılavuzu: ‘OKA Yatırım Destek Ofisleri’

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yatırım Destek Ofisleri Amasya. Çorum, Samsun ve Tokat illerinde yatırımcıların her zaman ulaşabileceği güvenli ve hızlı birer çözüm adresi olarak çalışmalarını sürdürüyor. 

05 Mayıs 2020 Salı 19:15
TR83’te yatırımcının kılavuzu: ‘OKA Yatırım Destek Ofisleri’

OKA, Yatırım Destek Ofisleri hakkında açıklamada bulundu. Açıklamaya göre, uzman kadrosuyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve ilgili diğer kuruluşlar ile iş birliği halinde ilin tanıtımı ve ile yatırım çekilmesine yönelik faaliyetlerini gerçekleştiren Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofisleri yatırımcılar için yerel ağlara erişimi kolaylaştıran etkili bir irtibat noktası olma özelliğini taşıyor. Geçen yıl içerisinde OKA Yatırım Destek Ofisleri tarafından bölgedeki 301 firmaya ve 51 adet yeni girişimciye danışmanlık yapıldı, 312 firmanın yatırım teşvik süreçleri takip edildi. 
Yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere, farklı kurumlar ve OKA tarafından verilen destekler ve fon kaynakları hakkında yatırımcılara danışmanlık yapan Yatırım Destek Ofisleri, danışmanlık hizmetlerine ek olarak paydaşlara yönelik hızlı ve doğru bilgi akışını sağlayarak programlara uygun proje başvurularının hazırlanmasına da katkıda bulunuyor. 
OKA koordinasyonunda ve TR83 Bölgesi ticaret ve sanayi odaları desteği ile 2019 yılında, bölgede bulunan işletmelerin ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması amacıyla kurulan “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi” çalışmaları kapsamında Yatırım Destek Ofislerinin aktif katılımı ile bugüne kadar doğal taş, plastik, makine imalatı, tarım, gıda, teknoloji, mobilya, medikal, otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren 106 firmaya dış ticaret desteği verildi. 

Kovid-19 ile mücadele sürecinde etkin rol aldılar 
Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına, 3 aşamalı plan ile kalkınma ajanslarının dâhil edildiği süreçte, OKA Yatırım Destek Ofisleri illerde etkin rol alarak ‘Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’na sunulacak; virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması temel önceliklerine uygun projelerin hazırlanmasını sağladılar. 
Bu süreçte en üst seviyede uygulanan sosyal mesafe kurallarına karşılık, Yatırım Destek Ofisi uzmanları, OKA merkezi ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü, telefon, e-posta, video konferans gibi iletişim kanalları ile yerel paydaşlara kesintisiz hizmet vermeye ve ajansın illerdeki açık kapısı olmaya devam etti. 
Yatırım Destek Ofisleri illerde kurdukları iyi ilişkiler sayesinde özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarından oluşan paydaşların başvurduğu ilk durak noktası. 
Bu kapsamda yatırımcılar için pek çok konuda hizmet alabilecekleri bir irtibat noktası olan OKA Yatırım Destek Ofisleri yerli ve yabancı yatırımcıları TR83 Bölgesi’ne yatırım yapmaya davet etmekte. Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerine ilişkin yatırım fikirleri ve sorular için www.investamasya.com, www.investcorum.com, www.investsamsun.com, www.investtokat.com sitelerinden OKA Yatırım Destek Ofislerine ulaşmak mümkün. 

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