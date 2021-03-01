Toyota Şamlıoğlu’ndan çılgın bahar kampanyası

2021 yılının ilk çeyreğine hızlı bir giriş yapan Toyota, başlayan kampanyasıyla yine ezberleri bozuyor. Büyük indirim avantajlarıyla dolu ve çok seçenekli “Çılgın Bahar Kampanyası” ile Toyota Corolla Sedan modelleri peşin ödemelerde 181 bin 250 TL’den başlayan fiyatlar veya 12 aya kadar “0” finansman oranıyla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında diğer Toyota modellerinde de indirimler yer alırken, Toyota Plaza Şamlıoğlu’na gelenler onlarca “inanılmaz” sürpriz fiyat teklifleri de alabilecekler. Stoklarla sınırlı olan bu kampanyaya özel olarak Toyota Şamlıoğlu İkbal ilk hafta saat 20.00’ye kadar açık olacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada bahara yeni bir Toyota ile girmek için müşterilere yönelik düzenlenen kampanyada peşin yerine taksitle araç sahibi olmak isteyenlere 12 ay 0 finansman oranı seçeneği sunulurken, kampanya süresince birçok modelde de indirimler veya “0” finansman oranı seçeneklerinin yer aldığı, bazı Toyota modellerinde ise sürpriz avantajlar sunulduğu vurgulandı.

Çorum Toyota Plaza Şamlıoğlu yetkilileri hayalleri süsleyen bir otomobile sahip olmak isteyenleri “Çılgın Bahar Kampanyası”ne katılmak üzere showrooma davet etti.

(Haber Merkezi)