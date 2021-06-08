AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın Kastamonu Tosya’da Millet İttifakı partilerine ve genel başkanlarına yönelik talihsiz açıklamalarda bulunduğunu belirten İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, bu açıklamalara cevap verdi.

Yaptığı yazılı açıklamada başkanlık sistemine de eleştirilerde bulunarak iktidar partisi il başkanının kendini yerel Cumhur reis moduna koyduğunu söyleyen İyi Parti İl Başkanı Özsaçmacı şu görüşlere yer verdi: “Geçtiğimiz günlerde ilçemizin birinde konuşma yaparken aşırı heyecandan siyasal sınırlarını aşmış olduğunu ulusal basına yansıyan şekli ile gördüğüm AK Parti İl Başkanı, Millet İttifakı partilerine ve genel başkanlarına yönelik talihsiz popülist açıklamalarına bir mevkidaşı olarak cevap verme durumu hasıl olmuştur.

İktidar partisinin sevgili il başkanı ilimizin ilçelerini gezer iken hızını alamayıp Tosya’yı ziyarete gitmiş orada incelemeler yapmış neler yapılabileceğini incelemiş! Sorarlar insana Kargı’nın sorunlarını hallettin sınır ötesine ulaştın. Ne yazık ki malumun ilamını beyan etmekte; Tosya’ya pirince giderken, Çorum’daki bulgurdan ettiniz.

Milletimize referandum sürecinden beri bu yönetim sisteminin yani başkanlık sistemi denilen aynı zamanda partili Cumhurbaşkanı olarak ta tanımlanabilecek bu sistemin ucube bir sarmaldan ibaret olduğunu belirtmiştik ve görünen o ki şu anda bu sistemin arızalı durumları ile karşı karşıyayız. En bariz örneklerinden birisi parti genel başkanı aynı zamanda devletin başı olduğundan iktidar il başkanı kendini yerel cumhur reis moduna koyduğu görülmektedir.

Sevgili il başkanı üç demişsin, beş demişsin, çıkartmış otuz demişsin. İki alkışçı bulup hızını alamamışsın, kimin boynunda Yahudi üstün cesaret madalyası var onu da anlatsaydın ya. Seçim demişsin, gel hele demişsin, seçime de geliriz hemen şimdi. Seçim derken geçimden neden bahsetmezsin. Bir başka partinin genel başkanları hakkın cümle kurar iken dikkat etmen gerektiğini hatırlatır kısaca siyasi tecrübesizliğine veriyorum.

Taraftarlığını, önceden edindiğin trollük kurallarından ayırmalısın, biraz kitap oku, siyasi tarihimizi oku, kafan karışırsa sana tane tane anlatırım. Biraz gayret edersen olabilir sana yardımcı olurum süreni iyi kullanmanı tavsiye eder. Çorum halkına sabırlar dilerim.”

(Haber Merkezi)

