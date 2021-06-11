Tosik’ten Karapıçak’a “Türk Büyükleri” Serisi
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Güncel 11.06.2021, 18:55
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Türkiye ve Çorum gündemine ilişkin çeşitli konularda yapılan görüşmede Tosik yaptıkları çalışmalar hakkında da MHP İl Başkanı Karapıçak’ı bilgilendirdi.
Ocak Başkanı Tosik ziyaret sonunda MHP İl Başkanı Karapıçak’a Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından hazırlanan “Çocuklar İçin Türk Büyükleri Okuma Serisi” çalışmalarını hediye etti.
MHP İl Başkanı Karapıçak da Tosik’e nazik ziyareti için teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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