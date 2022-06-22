TOSFED'in “Mobil Eğitim Simülatörü” yollarda

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 7- 11 yaş arası ilkokul çocuklarının hem otomobil sporları hem de temel trafik güvenliği konularında bilgilendirilmesini hedefleyen proje kapsamında, bugüne kadar Samsun, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat'ta 2 bin çocuğa ulaşıldı.(Haber Merkezi)

