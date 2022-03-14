Torunu Mehmet Akif’i anlattı

Milli Şair merhum Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy, Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen söyleşi programında gençlerle bir araya geldi. Şair Mehmet Hacıismailoğlu da Milli şairin şiirlerini seslendirdi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Turhan Candan, lise öğrencileri, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı.

Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 101. yıl dönümünde Çorum’da bulunmaktan ve böylesine anlamlı bir programa katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Dedesi Mehmet Akif Ersoy’un yaşamına ve anılarına ilişkin bilgiler aktaran Ersoy, İstiklal Marşı’nın yazım sürecinde yaşananları anlattı.

Bir Milletin ortak mutabakatı olan İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin ruhunu, coşkusunu, heyecanını anlattığını dile getiren Ersoy, bunu anlayabilmek için gençlerin araştırmalar yapması gerektiğini kaydetti.

Çanakkale şiirinin nasıl yazıldığından ve Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yıllarından da bahseden Selma Argon Ersoy; “Dedem Çanakkale’nin geçilmediği haberini Necid Çöllerinde alır. Haberi aldıktan sonra sabaha kadar şükür namazı kılar. Çanakkale şiiri Çanakkale’de yazılmadı. Necid Çöllerinde küçücük bir odada yazıldı. Çanakkale’de değildi dedemiz ama müthiş şiir. Ben inanıyorum ki, Allah onun gönül gözünü açtı. O şiiri okurken askerin ayak seslerini duyarsınız. Gözünüzün önünde canlanır” şeklinde konuştu.

Program sonunda Başkan Aşgın da programa katılan Argon ve Hacıismailoğlu’na teşekkür ederek gençlerle birlikte çiçek ve hediye takdim etti. Aşgın, “Bugün Mehmet Akif Ersoy’dan bir ses, bir dönül insanını şehrimizde ağırlamaktan onur duyduk. Ailesinden birinden Mehmet Akif Ersoy’u dinlerken duygu dolu anlar yaşadık. Mehmet Akif Ersoy’u milletimiz çok iyi anladı, en çok da gençlerimiz anladı. Milli şairimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Mekânı cennet olsun.” dedi.

Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olduğunu ve Türk milleti için kutsal olduğunu dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy’un vatan şairi olduğu belirten Kubalı, “Ulusal kurtuluş savaşının kazanılmasında büyük rol oynamıştır” diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)