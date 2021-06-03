Torku’nun ilk AVM restoranı AHL’de
Her gün binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan AHL Park AVM, bünyesine yeni bir markayı daha katarak, hizmet alanını genişletmeye devam ediyor. Torku Ziyafet, Torku güvencesiyle AHL Park AVM’de hizmete girdi. Torku markasına ait Türkiye’nin ilk AVM restoranı olma özelliğine sahip işletme misafirlerini bekliyor.
Güncel 03.06.2021, 21:01
99
Sürekli yeniliklere öncülük yapan AHL Park, böylelikle bir “ilk”e daha imza atmış oluyor. Torku Ziyafet, yemek katında zengin menüsü ile Çorumlulara hizmet edecek. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
13°
az bulutlu